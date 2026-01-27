В Свердловской области ФСБ задержала троих за подготовку поджога железной дороги

ФСБ задержала троих россиян, планировавших поджог объекта транспортной инфраструктуры. Они действовали по заданию украинских спецслужб, сообщил центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанные — 1979, 1981 и 1984 годов рождения, другие данные о них не приводятся. По данным ФСБ, россияне через мессенджер Telegram связались с сотрудником спецслужб Украины, от которого получили задание. По адресам их проживания прошли обыски. Изъяты средства связи, с которых велась переписка, а также инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств.

Из видео ФСБ следует, что задержаны девушка и два ее брата. Фигурантка дела рассказала, что она установила контакт с представителями украинских спецслужб, а после привлекла к заданию братьев. Куратор по имени Сергей поручил ей снять фото релейных шкафов, а один из них — сжечь.

СКР возбудил уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ). Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Суд отправил всех троих под арест. Также их действия могут квалифицировать как госизмену (ст. 275 УК РФ), предусматривающую вплоть до пожизненного лишения свободы.