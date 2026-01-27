С копейского завода взыскали 16,6 млн рублей в пользу холдинга из ЛНР

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования ООО «Южный горно-металлургический комплекс» (Луганская Народная Республика) к компании «Титан» (Копейск). С завода взыскали 16,6 млн руб. за непоставленный товар, сообщает пресс-служба суда.

Копейской компании необходимо выплатить организации из ЛНР неустойку 14,8 млн руб., штраф 1,7 млн руб. и расходы на госпошлину 440,7 тыс. руб. Кроме того, завод должен в течение месяца после вступления в силу решения суда поставить холдингу товар на 16,4 млн руб. по договору 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Титан» занимается производством подъемно-транспортного оборудования.

Виталина Ярховска