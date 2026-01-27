В Татарстане в 2026 году в рамках республиканской программы планируется строительство 12 спортивных сооружений на сумму 700 млн руб., следует из постановления коллегии Министерства спорта республики, опубликованного ведомством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в 2026 году на строительство спортивных объектов выделили 700 млн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане в 2026 году на строительство спортивных объектов выделили 700 млн

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Запланировано возведение четырех футбольных манежей в Лениногорском, Алексеевском, Дрожжановском и Тюлячинском районах, а также четырех универсальных спортивных площадок в Казани и по одной в Бавлинском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Дрожжановском и Менделеевском районах.

Кроме того, в 2026 году капремонт запланирован уже на 23 объектах, на что предусмотрено 851 млн руб.

В документе также отмечается рост вовлеченности населения в спорт: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2025 году увеличилась до 67,2% (в 2024 году она составляла 65,8%).

Анна Кайдалова