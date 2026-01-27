В посольстве России назвали неприемлемыми притязания Эстонии на Печорский район

Претензии Эстонии по поводу Печорского района в Псковской области недопустимы. Это неотъемлемая часть России, заявил временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.

«Провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии,... абсолютно неприемлемы»,— пояснил господин Абилов в беседе с «РИА Новости».

Еще осенью 2025 года глава МВД Эстонии Игорь Таро говорил о «решении многолетней проблемы». По его словам, в паспортах местных жителей Печорский район теперь назван «территорией Эстонии».

В феврале 2014-го глава МИД России Сергей Лавров и его тогдашний коллега Урмас Паэт обновили договоры о госгранице и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Согласно документам, страны не имеют территориальных притязаний друг к другу. При этом соглашения еще не ратифицированы, а значит, между Россией и Эстонией нет юридически оформленных границ.