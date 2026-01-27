Власти Прикамья опровергли информацию об использовании браслетов для мониторинга здоровья

Пресс-служба правительства Пермского края опровергла информацию о том, что в регионе будут использоваться персональные носимые электронные устройства. Об этом сообщается в telegram-канале ЦУР Пермского края.

В распространяемом «документе» сказано, что такие устройства позволят проводить цифровой мониторинг здоровья у определенных групп населения: работников общепита, госорганов, а также иностранных граждан и лиц без гражданства. «Документ» оказался фейковым.