В Ульяновской области почти в три раза выросла заболеваемость пневмонией

В Ульяновской области за прошедшую неделю в 2,7 раза выросла заболеваемость внебольничной пневмонией, сообщил региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, рост заболеваемости внебольничными пневмониями за прошедшую неделю составил 504 случая против 185 неделей ранее. Преимущественно болеют взрослые: пациенты старше 65 лет составляют 14,5%, лица 40–64 лет — 13,3%.

По данным регионального минздрава, лабораторные исследования подтвердили циркуляцию вирусов гриппа А (обнаружено за неделю 70 случаев гриппа H3N2 и 38 случаев нетипированного гриппа), а также выявлен 41 положительный тест на коронавирус COVID-19.

В связи с сезонным подъемом заболеваемости и повышенными рисками в медицинских организациях, где наблюдается скопление людей, введен комплекс ограничительных и профилактических мер, среди них — установление временного запрета на посещение стационаров родственниками пациентов.

В то же время региональное управление Роспотребнадзора (УРПН) сообщает, что за прошедшую неделю (с 19 по 25 января) среди населения Ульяновской области зарегистрировано 5962 случая заболевания ОРВИ и гриппа (интенсивный показатель 56,03 случая на 10 тыс. человек населения региона). При этом, отмечает УРПН, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в сравнении с предыдущей неделей на 2,45%, недельный показатель заболеваемости ниже эпидпорога по совокупному населению на 98,98%, превышение эпидемического порога не наблюдается ни в одной возрастной группе.

Большая часть заболеваний ОРВИ и гриппом на прошедшей неделе зафиксирована в самом Ульяновске (4414 случаев, интенсивный показатель на 10 тыс. населения — 72,16), что ниже недельного эпидпорога на 28,67%.

Андрей Васильев, Ульяновск