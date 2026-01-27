Факелы на Ростральных колоннах зажглись в годовщину полного освобождения от блокады

Факелы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова зажглись 27 января, в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

Фото: Артемий Чулков / Коммерсантъ

В честь знаменательной даты запланированы концерты, выставки и акции, на которых будут вспоминать подвиг блокадного Ленинграда и чествовать ветеранов, сообщили в пресс-службе Смольного. Памятные мероприятия также пройдут пройдут на Серафимовском кладбище, Смоленском мемориальном кладбище, на площади Победы и в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также у памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

В числе событий дня — открытие выставки «Ленинград. После Победы» в новых помещениях Музея обороны и блокады Ленинграда, праздничный концерт «Ленинградская победа» в БКЗ «Октябрьский», молодежная акция «900 дней и ночей» в Парадном дворе Капеллы и городская акция «Свеча памяти» в 18:00 перед Аничковым дворцом.

Вечером, как сообщили в Смольном, также будут гореть факелы на Ростральных колоннах, над Московским проспектом зажгутся «Лучи Победы», в цвета Ленты Ленинградской Победы подсветят Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура. Завершит программу праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости.

Артемий Чулков