Конфликт школьников в Петербурге закончился выстрелом из пускового устройства

В Кировском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в стрельбе из пускового устройства «Сигнал охотника» в 13-летнего школьника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Информация о стрельбе во дворе дома № 101 на проспекте Стачек поступила в полицию 25 января около 16:10. По данным правоохранителей, перед инцидентом между двумя подростками произошел словесный конфликт, после чего старший из них выстрелил в сторону оппонента и скрылся.

Пострадавший, ученик шестого класса, обратился в травмпункт с травмой уха. После оказания медицинской помощи его отпустили в удовлетворительном состоянии. Мать подростка написала заявление в полицию.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Подозреваемого — учащегося девятого класса — задержали 26 января. Он помещен под стражу на двое суток.

Артемий Чулков