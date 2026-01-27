ФСБ задержала на Среднем Урале граждан за подготовку теракта на железной дороге

В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали трех граждан России в возрасте 41, 44 и 46 лет. Как сообщили в пресс-службе ФСБ, они планировали совершить теракт на железной дороге по заданию спецслужб Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ФСБ установили, что по своей инициативе задержанные связались в Telegram с сотрудником украинских спецслужб, от которого получили задание. У них дома были изъяты инструкции и компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, а также техника с перепиской с куратором.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), собираются доказательства с целью квалификации их деяний по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Задержанные помещены под стражу.

Ирина Пичурина