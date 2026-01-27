За год распроданность новостроек в Казани снизилась до 76%

Распроданность квартир в новостройках столицы Татарстана в 2025 году снизилась до 76%, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Распроданность новостроек в Казани снизилась до 76%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Распроданность новостроек в Казани снизилась до 76%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам руководителя направления партнерских продаж сервиса Ярослава Тимирева, снижение распроданности является общей тенденцией для рынка и дает покупателям больший выбор, а застройщиков стимулирует к более гибкой ценовой политике.

По данным «Авито Недвижимости», в декабре 2025 года студию в казанской новостройке можно было приобрести в среднем за 9,7 млн руб., однокомнатную квартиру — за 10,8 млн, двухкомнатную — за 13,8 млн, трехкомнатную — за 16,9 млн руб.

В 2025 году в Казани 79% жителей планируют покупку жилья одновременно с продажей имеющегося, при этом 40% из них ориентированы на новостройки.

Анна Кайдалова