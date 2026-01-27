Белгородский губернатор сообщил о смерти своей 38-летней помощницы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти своей помощницы Веры Мангушевой, которая работала с ним четыре года. Она сопровождала его в сложные периоды спецоперации, включая события, произошедшие после падения ракеты на улице Маяковского 30 декабря 2023 года, крушение самолета в Корочанском районе, ракетный удар по многоэтажке на улице Щорса.

Вера Мангушева также участвовала в эвакуации жителей приграничных сел Журавлевка и Козинка. Господин Гладков отметил, что она переносила на себя боль каждого человека, с которым контактировала. Глава региона охарактеризовал помощницу как яркую, умную, жизнелюбивую и ответственную личность.

Причина смерти госпожи Мангушевой не раскрывается. Ей было 38 лет. По словам губернатора, в Белгороде у нее осталось много друзей.

Алина Морозова