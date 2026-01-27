Жителя Башкирии подозревают в убийстве бывшей жены и попытке убить дочь

Сотрудники уголовного розыска Чишминского ОВД и отдела МВД по Давлекановскому району задержали 42-летнего подозреваемого в убийстве своей жены (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и попытке убить дочь (ч. 3 ст. 30 — ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Его доставили в полицию, где он дал признательные показания.

По данным органов, сотрудникам дежурной части отдела МВД по Чишминскому району сообщили из больницы об обнаружении тела 41-летней жительницы деревни Игнатовки. Оперативники установили, что накануне к ней домой приходил бывший муж, который намеревался «выяснить отношения» на почве ревности. Кроме погибшей, в доме живут четверо детей.

Во время ссоры подозреваемый схватил нож и несколько ударил бывшую жену в руку. От шума проснулась 19-летняя дочь, которая попыталась защитить мать. В состоянии аффекта фигурант уголовного дела пырнул ножом сначала дочь, а затем бывшую супругу в шею, и скрылся с места преступления.

На помощь прибежала шестилетняя дочь. Придя в сознание, старшая сестра вызвала скорую помощь.

Майя Иванова