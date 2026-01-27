Обвиняемому в убийстве ребенка в 2007 году на Урале назначили 20 лет колонии

Пригородный районный суд Нижнего Тагила назначил 20 лет колонии строгого режима ранее судимому 63-летнему жителю Краснодарского края Сергею Березовичу за убийство 11-летней девочки Любы в 2007 году в селе Николо-Павловское в Свердловской области. Как сообщили в областной прокуратуре, его судили по п. «в» ч.2 ст.105 УК (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Наказание назначено с учетом неотбытой части наказания по приговору Крымского районного суда Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Березович

Фото: Прокуратура Свердловской области Сергей Березович

Фото: Прокуратура Свердловской области

Суд установил, что днем в период с 10 по 11 мая 2007 года Березович встретил знакомую девочку — вместе на машине ГАЗ они уехали в безлюдное место. Позднее ребенок попытался выйти из салона, но обвиняемый задушил его. Для сокрытия преступления он решил сжечь тело: увез в лесополосу, положил тело на лист железа, поливал бензином из канистр и сжигал в течение двух-трех часов. Несожженные останки Березович дожигал у себя дома в банной печи еще несколько часов, разбивая кости кочергой. Утром собрал в ведро прах и развеял его возле реки Чусовая.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Приговор в силу пока не вступил. Как сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга, под тяжестью предъявленных улик Сергей Березович дал признательные показания, детализировав их в ходе проверки показаний на месте. «Ныне уже осужденный по имени Сергей и ранее был не в ладах с законом. В так называемые "нулевые" он получил судимость за совершение развратных действий в отношении малолетней. Тогда суд приговорил его к условному лишению свободы. Мужчина, перебравшись в другой регион, на путь исправления не встал и вновь пошел на преступление против половой неприкосновенности уже другой малолетней. В 2023 году суд приговорил его к длительному реальному лишению свободы. Состоявшимся сегодня приговором мера ответственности этого "лиходея" еще более отягощена»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ирина Пичурина