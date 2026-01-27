Пермская ИТ-компания стала резидентом «Сколково»

Пермская ИТ-компания «ВР» получила статус резидента инновационного центра «Сколково» с проектом «Беспилотные системы управления ТеТ». Он предназначен для управления беспилотными системами и дистанционной прокладки оптоволоконных линий связи в сложных средах. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам руководителя компании «ВР» Виктора Ракшина, главное преимущество комплекса «ТеТ» — универсальность и возможность многоразового использования. «"ТеТ" состоит из наземного модуля у пилота и поддерживает три режима работы: управление БПЛА, режим "моста" с возможностью дистанционного управления из любой точки страны со скоростью до 1 Гбит/с и режим "связь" для построения локальной сети с бортовым модулем БПЛА. В систему также входят бортовой и мостовые модули, сменные быстросъемные катушки оптоволокна. Использование проводной связи — идеальное решение для работы в условиях сильной зашумленности и радиоэлектронной борьбы. Дальность ограничена только длиной кабеля — до 10 км»,— рассказал господин Ракшин. Первые партии системы уже направлены в центры начальной военной подготовки пилотов Пермского края.

Статус резидента «Сколково» открывает для компании доступ к грантам и инвестициям, партнерским программам, а также к взаимодействию с научно-исследовательскими центрами и технологическими партнерами экосистемы. В рамках нового статуса компания планирует завершить опытно-конструкторские работы, провести полевые испытания, подготовить сертификационную документацию и наладить внедрение решений в основных отраслях — от мониторинга инфраструктуры и логистики до реагирования на чрезвычайные ситуации.

В конце 2025 года ООО «ВР» получило статус малой технологической компании, позволяющий претендовать на федеральные и региональные меры поддержки.

ООО «ВР» основано 15 июля 2019 года и зарегистрировано в Перми. Компания работает в сфере информационных технологий и связанных с ними услуг. В 2024 году выручка ООО «ВР» составила 14,3 млн руб., что в четыре раза выше показателя 2023 года. Чистая прибыль компании выросла с 700 тыс. до 3,6 млн руб.