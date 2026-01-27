В УМВД по городу Перми представили нового руководителя

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-майор полиции Владислав Толкунов сегодня представил личному составу УМВД по городу Перми нового начальника — полковника полиции Вадима Стрижкова и его заместителя, начальника полиции, полковника полиции Вячеслава Голдобина.

Как сообщает пресс-служба краевого глава МВД, Владислав Толкунов отметил деловые и личностные качества назначенных руководителей, их богатый управленческий опыт. Генерал-майор подчеркнул, что Вадим Стрижков и Вячеслав Голдобин прошли большой путь профессионального становления и обладают необходимым практическим опытом, деловыми и личностными качествами, чтобы правильно выстроить деятельность новых вверенных им коллективов.

Вадим Стрижков проходил службу в Очерском и Соликамском отделах МВД, возглавлял отдел МВД по Свердловскому району Перми, занимал должность заместителя начальника УМВД по городу Перми. Вячеслав Голдобин в 2018–2021 годах возглавлял управление уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю. Он увольнялся из органов внутренних дел, но затем восстановился на службе. В последнее время руководил отделом МВД по городу Александровску.