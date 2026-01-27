Депутаты из Башкирии хотят разрешить проводить приемы граждан в онлайн-формате

Курултай Башкирии направил в Госдуму проект изменений в федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Региональные парламентарии хотят наделить представителей государственных и муниципальных органов и должностных лиц правом проводить личные приемы граждан вне графика встреч.

Кроме того, депутаты предлагают дополнить федеральный закон нормой, позволяющей проводить личные приемы граждан в формате видеоконференцсвязи (ВКС). Это, по мнению народных избранников, должно помочь гражданам с ограниченной мобильностью. В совокупности новеллы расширят «инструментарий» по работе с обращениями, надеются в республиканском парламенте.

В конце октября прошлого года Курултай Башкирии принял соответствующие изменения в республиканский закон об обращениях граждан.