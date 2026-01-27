В КФУ разработали метод идентификации биопленок по «оптическому отпечатку»
Ученые Казанского федерального университета и Санкт-Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» разработали метод неинвазивной идентификации бактериальных биопленок, устойчивых к антибиотикам. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Метод основан на гиперспектральном анализе и позволяет в режиме реального времени определять видовой состав микробных сообществ без микробиологического посева.
Разработка может применяться для определения состава биопленки на ранах или имплантах, чтобы подобрать терапию.