В Оренбуржье суд рассмотрит дело о серийных убийствах женщин, совершенных в 2000-х годах

В Бугурусланский районный суд направлено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Саратовской области, который обвиняется по пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство шести лиц, сопряженное с изнасилованием). Об этом сообщают прокуратура Оренбургской области и СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2005 года по 2008 год обвиняемый в Бугуруслане предлагал одиноким женщинам подвезти их до пункта назначения на личном автомобиле. Под различными предлогами он сворачивал с автодороги на территорию лесопосадки, подавлял волю потерпевших и насиловал их. Затем он убивал своих жертв при помощи веревки и газового ключа. Таким способом он убил шесть женщин.

В августе 2008 года в лесополосе недалеко от дороги Бугуруслан — Старокутлумбетово вблизи друг от друга обнаружили тела 30-ти и 41-летней местных жительниц. В рамках расследования установили, что жертвами стали еще четыре женщины, которые с 2005 года считались пропавшими без вести. Для сокрытия преступлений обвиняемый закапывал тела погибших в лесополосе, тело одной из жертв он сбросил с моста в реку Мочегай. Кроме этого, фигурант также изнасиловал еще одну жительницу Бугуруслана, которой удалось ввести в заблуждение убийцу и избежать смерти.

После совершения преступлений обвиняемый скрылся и проживал в Саратовской области. Спустя 17 лет удалось установить его причастность к преступлению. Фигуранта задержали в Саратовской области и доставили в Бугуруслан.

Следователи совместно в оперативными сотрудниками отобрали и проверили более двух тыс. биологических образцов, провели значительное количество генетических экспертиз, допросили более 200 человек. Отрабатывались родственники и знакомые потерпевших, жители Бугурусланского и других районов области. Во время осмотра места происшествия на одежде одной из потерпевших был обнаружен биологический материал, из которого судебными экспертами СЭЦ СК России удалось выделить генотип неизвестного мужчины, который впоследствии совпал с генотипом преступника.

Руфия Кутляева