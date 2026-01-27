Депутаты гордумы Перми разработают новый регламент работы думы
Пермская городская дума подготовит новый регламент работы. Об этом сегодня на пленарном заседании сообщил спикер гордумы Дмитрий Малютин. Он уточнил, что действующий регламент был утвержден более 13 лет назад и уже 20 раз корректировался. «Правильнее построить новое, чем исправлять старое»,— уточнил господин Малютин. Он предложил рассмотреть этот вопрос на заседании думы в августе.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
До конца работы седьмого созыва Пермской гордумы будет также разработан новый устав города Перми. Как отметил Дмитрий Малютин, уже сейчас администрация совместно с экспертами аппарата думы активно работают над новой редакцией устава города.
Напомним, действующий устав города Перми был принят в 2015 году. Полномочия седьмого созыва Пермской думы истекают в 2026 году.