Один человек погиб при пожаре в частном доме в Нижнем Новгороде 27 января
Частный жилой дом загорелся на улице Ухтомского в Канавинском районе Нижнего Новгорода рано утром 27 января. В результате погиб 47-летний владелец дома, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Площадь возгорания составила 120 кв. м. В ликвидации последствий пожара принимали участие 31 человек и восемь единиц техники.
Предполагаемой причиной возгорания названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.