Один человек погиб при пожаре в частном доме в Нижнем Новгороде 27 января

Частный жилой дом загорелся на улице Ухтомского в Канавинском районе Нижнего Новгорода рано утром 27 января. В результате погиб 47-летний владелец дома, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Площадь возгорания составила 120 кв. м. В ликвидации последствий пожара принимали участие 31 человек и восемь единиц техники.

Предполагаемой причиной возгорания названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Галина Шамберина