В Омске за сбыт наркотиков осудили отца и сына, работавших в МВД

Советский райсуд Омска на основании вердикта коллегии присяжных вынес приговор в отношении отца и сына — Вячеслава и Максима Сорокиных — по делу о сбыте и покушении на сбыт запрещенных веществ (ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 4 ст. 228.1). По ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств) подсудимых оправдали в связи с неустановлением события преступления.

По версии следствия, преступную группу организовал пенсионер МВД Вячеслав Сорокин. Он привлек своего сына, действующего сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Омской области, и еще одного знакомого.

Правоохранители установили, что дилеры действовали на территории Омска в период с декабря 2018-го по июль 2020 года, используя для связи Telegram. Всего следствие выявило 40 эпизодов сбыта наркотических средств. Кроме того, Вячеслав Сорокин пытался продать 2,3 кг героина, а также 28 г N-метилэфедрона.

Вячеславу Сорокину суд назначил 17 лет колонии строгого режима, его сына приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Также их лишили специальных званий «подполковник полиции» и «старший лейтенант полиции» и обязали выплатить штрафы в размере 2,5 млн руб. и 2 млн руб. соответственно.

Александра Стрелкова