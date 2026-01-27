По высшему классу: в Шерегеше открывается первый пятизвездочный отель

«УГМК-Застройщик» открывает свой первый пятизвездочный отель «Шермонт» на 290 номеров в Шерегеше. Объект расположен в секторе F возле подножия горы Зеленая по ул. Весенняя, 62.

Фото: УГМК-Застройщик

«Шермонт» готов предложить разнообразные категории номеров — от стандартов до роскошных люксов и пентхаусов с террасами под открытым небом, с которых открываются впечатляющие виды на окружающие горы и лес. Здание выделяется своей оригинальной архитектурой и уникальной вечерней подсветкой, превращающей его в настоящее украшение курорта. Отель будет работать круглогодично, что подчеркивает акцент на всесезонный отдых и разнообразие предлагаемых услуг.

Фото: УГМК-Застройщик

– Для нас и для горнолыжного курорта в целом это знаковое событие в развитии туристической инфраструктуры, – отмечает генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. – В ноябре 2022 года состоялась торжественная церемония, в которой принял участие губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев (в настоящее время министр энергетики РФ — «Ъ-Сибирь»), символизирующая начало строительства: была выполнена заливка первого кубометра бетона в фундамент будущего отеля и заложена капсула времени. Получив официальное разрешение на строительство в апреле 2023 года, компания сумела за рекордные сроки — всего лишь 2,5 года — создать один из крупнейших отелей в стране. Его масштабы сравнимы с такими известными премиальными объектами, как отель «Манжерок» в Горном Алтае, вмещающий 304 номера, и екатеринбургский «Хаятт Ридженси» с 293 номерами.

Фото: УГМК-Застройщик

Уверен, что «Шермонт» на 290 номеров позволит по-новому оценить преимущества отдыха в Сибири и получить даже самому взыскательному российскому или иностранному путешественнику высший уровень комфорта.





Уже сейчас гостям отеля предлагается широкий спектр услуг и развлечений. В числе ключевых объектов — лобби-бар на первом этаже и панорамный двухуровневый ресторан на 182 места с русской и европейской кухней. Особенностью заведения станет открытая веранда на 74 места, которая начнет работать в теплое время года.

Фото: УГМК-Застройщик

Также в отеле начал работу караоке-клуб TRUFF с четырьмя тематическими залами. Главный зал на 100 гостей выполнен в стиле китча, где гармонично сочетаются современные и классические элементы декора. Малый зал, рассчитанный на 6 гостей, оформлен в духе соц-арта с элементами советской эстетики. Средний зал на 12 персон представляет собой яркое пространство в стиле gypsy, наполненное блеском и динамикой, а большой зал на 20 мест оформлен в гламурной стилистике Мулен Руж. Драпировки и шторы создают театральную атмосферу, добавляя пространству нотки камерности и пафоса.

Фото: УГМК-Застройщик

На втором этаже тренажерный зал оснащен высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых брендов HOIST и PRECOR: велотренажерами, беговыми дорожками, эллипсами, зоной свободных весов, пространством для йоги и пилатеса. В теплое время фитнес-клуб откроет дополнительную площадку на террасе, позволяющую проводить занятия на свежем воздухе.

Для оздоровления и релаксации гостей начнут работать две сибирские бани, а летом инфраструктура отеля пополнится термальным комплексом с открытым всесезонным бассейном, хаммамом, русской парной и саунами, фитобаром, кабинетами для физио- и спа-процедур, зонами отдыха.

Для деловых мероприятий на третьем этаже предусмотрены два конференц-зала на 80 и 115 мест и две комнаты для переговоров на 8 человек каждая.

Отель совсем скоро позаботится и о маленьких гостях. В детской комнате они смогут провести время под присмотром персонала: малыши — поиграть, порисовать, а подростки — посмотреть фильмы или посоревноваться в настольных играх или на игровой приставке.

На первом этаже, специально для любителей горнолыжного спорта, есть ски-рум, который позволяет хранить личное горнолыжное снаряжение и одежду не только на протяжении текущего отпуска, но и до следующего визита на курорт. В отеле также представлен пункт проката спортивного инвентаря от известного бренда GETSKI и фирменный магазин федеральной сети «Кант». Здесь же можно воспользоваться услугами опытных инструкторов горнолыжной школы, которые помогут новичкам быстро освоить катание, а опытным спортсменам — улучшить свои навыки.

Фото: УГМК-Застройщик

Концепция отеля предусматривает всю обеспечивающую инфраструктуру. В 100 метрах находится шестиместная канатная дорога «Шермонт», протяженность подъемника составляет 1,4 километра, а скорость движения достигает шести метров в секунду, что позволяет добраться до верхней станции всего за пять минут. Для обеспечения максимального комфорта в любую погоду кресла оборудованы системой подогрева. Отсюда для любителей горных лыж и сноубординга открыты новые маршруты общей протяженностью 4 км и шириной 100 метров, связывающие сектора А и В. Трассы подходят как для новичков, так и для опытных спортсменов.

В шаговой доступности от отеля также находятся различные активности: работает прокат и лыжный клуб призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта РФ Александра Бессмертных. Также открыта освещенная трасса для катания на беговых лыжах протяженностью 1,2 километра. Для удобства гостей рядом расположены кафе и паркинг.

Фото: УГМК-Застройщик

В 2026 году начнет работу еще одна канатная дорога гондольного типа, которая протянется до вершины горы Зеленая. Ее протяженность составит 2,4 км. Будут открыты 4 новые трассы длиною 11 километров.

Фото: УГМК-Застройщик

