Мэрия готовится к выпадению более 20 см снега в Нижнем Новгороде 27 января

Более 20 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде 27 января 2026 года, сообщили в городской администрации.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным мэрии на утро, техника и бригады уже в работе: в первую очередь усилия направлены на очистку основных магистралей.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что сильный снег ожидается 27 января, ночью и утром 28 января. В связи с непогодой возможны чрезвычайные ситуации, связанные с пробками на автодорогах, нарушениями в работе дорожных и коммунальных служб и ростом числа ДТП. Также возможны нарушения в работе аэропорта.

По прогнозу синоптиков, 27 января ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем — умеренный, местами сильный снег, метель, гололедица, снежные заносы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем отдельные порывы могут достигать 15 м/с. Температура воздуха днем составит от -8 до -13°С.

Галина Шамберина