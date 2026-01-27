Волейболисты казанского «Зенита» на своей площадке одержали победу над сургутским клубом «Газпром-Югра» в матче 21-го тура чемпионата России среди мужских команд. Об этом сообщает РИА Новости.

Казанский "Зенит" обыграл "Газпром-Югру" в чемпионате России по волейболу

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ Казанский "Зенит" обыграл "Газпром-Югру" в чемпионате России по волейболу

Встреча, прошедшая в Казани 26 января, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев площадки — 22:25, 25:15, 25:17, 25:22.

Казанский клуб одержал 13-ю победу подряд в текущем сезоне и продолжает лидировать в турнирной таблице Суперлиги с 20 победами и одним поражением.

«Газпром-Югра» занимает девятое место, на счету команды 9 побед и 12 поражений.

Анна Кайдалова