Прокуратура принесла протест на решение гордумы Екатеринбурга

Прокуратура принесла протест на решение городской думы Екатеринбурга о правилах благоустройства. Соответствующий вопрос рассмотрели на заседании гордумы.

Протест касается правил благоустройства территории Екатеринбурга, которые были приняты думой в 2012 году. Прокуратура принесла на них протест 20 января 2026 года.

Как пояснил главный прокурор Екатеринбурга Игорь Корелов, правила благоустройства регулируют вопрос ущерба, причиненного окружающей среде. При этом отраслевое законодательство не дает таких полномочий муниципальным властям.

Протест направили в администрацию для получения отзыва. Решение думы по этому вопросу направят на рассмотрение прокурора города.

Анна Капустина