В 2025 году в молочном хозяйстве Башкирии внедрили более 20 систем с роботами

В молочном животноводстве Башкирии используется 37 роботизированных систем, из них более 20 начали применяться в прошлом году, сообщает министерство сельского хозяйства республики.

Такие системы, говорят в ведомстве, активно используют в СПК «Красная Башкирия» Абзелиловского района, племзаводе «Урожай» Илишевского района, СПК имени Салавата Мелеузовского района, в хозяйствах «Агротех» и «Мизюк» Иглинского района, фермерском хозяйстве «Уязы» Туймазинского района.

Кроме того, агропредприятие имени Калинина построило молочно-товарный комплекс на 3,5 тыс. голов дойного стада, на площадке будет применяться искусственный интеллект и иные передовые инженерные решения. По данным минсельхоза, комплекс является одним из самых больших в молочной отрасли России.

В этом году производители планируют ввести в эксплуатацию еще более 20 роботизированных систем.

По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, молочная отрасль республики проходит «индустриализацию», в результате которой не должно остаться старых молочных ферм «колхозного типа».

Майя Иванова