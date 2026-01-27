В Татарстане на новое оборудование для лечения рака направят 288,2 млн рублей

В Татарстане в 2026 году на оснащение медицинских организаций, оказывающих помощь с применением радиологических методов диагностики и терапии для лечения онкозаболеваний, выделят 288,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Из этой суммы 210,4 млн руб. поступят из федерального бюджета, еще 77,8 млн руб. — из бюджета республики в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Анна Кайдалова