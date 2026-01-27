Улицу Борчанинова в Перми продлят по территории Центрального рынка

Улица Борчанинова будет продлена на участке от улицы Пушкина до квартальной улицы по территории Центрального рынка. Новый участок улицы будет двухполосным. Об этом пишет ИА «Текст». В январе, сообщал «Новый компаньон», была утверждена новая планировка участка в районе рынка, которая предусматривает использование некоторых участков Центрального рынка для строительства и реконструкции дорог.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также будет реконструирована уже существующая улица Борчанинова на участке от квартальной улицы до шоссе Космонавтов, за исключением перекрестка с улицей Эпроновской.

Эти проекты будут внесены в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми.