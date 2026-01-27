В Петербурге ждут роста аренды жилья на 5–10% в 2026 году

В Санкт-Петербурге в 2026 году ставки долгосрочной аренды жилья могут увеличиться на 5–10%. Такие оценки приводят «Известия» со ссылкой на аналитиков.

По данным «Циана», в 2025 году средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Петербурге выросла на 5,6% год к году, в Ленинградской области — на 3,5%. В «Яндекс Аренде» при этом отмечают, что медианная ставка по всем типам квартир в городе к концу 2025 года составила 46 тыс. рублей (+0,6% за год).

Эксперты, опрошенные изданием, ожидают, что в 2026 году на динамику будут сильнее всего влиять сезонные колебания. В ближайшие месяцы аренда может снижаться на 1–1,2% в месяц, а устойчивый рост возобновится в июне—июле.

Существенных колебаний из-за изменения ключевой ставки участники рынка не ждут, но допускают влияние через предложение. При удешевлении ипотеки часть объектов может вернуться в продажу, что сократит выбор на рынке аренды, отмечают они.

Артемий Чулков