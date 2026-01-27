Аэропорт Сургута обслужил около 2,9 млн пассажиров в 2025 году

Общий пассажиропоток АО «Аэропорт Сургут» (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) с учетом филиалов составил почти 2,9 млн человек, из которых 2,2 млн пришлось на аэропорт в Сургуте. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, этот показатель в городе превышает 2 млн третий год подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Большая часть перевозок — 2,06 млн — пришлась на внутренние рейсы. 151,4 тыс. человек воспользовались рейсами международных направлений. Лидером по пассажиропотоку стала авиакомпания Utair, обслужившая 1,34 млн человек, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году. Второе место заняла группа «Аэрофлот», услугами авиакомпаний которой воспользовались 556,4 тыс. пассажиров: «Аэрофлот» — около 278 тыс., «Победа» — 158 тыс., «Россия» — 120 тыс.

Всего в 2025 году было выполнено 11,3 тыс. вылетов. Наиболее популярными внутренними направлениями стали Москва, Уфа, Санкт-Петербург и Махачкала, международными — Худжанд (Таджикистан), Баку (Азербайджан) и Ош (Кыргызстан). В течение года осуществлялись рейсы по 89 направлениям, которые обслуживала 41 авиакомпания.

Для содержания аэродромных покрытий в аэропорту были приобретены компактная плужно-щеточная машина и бульдозер.

Ирина Пичурина