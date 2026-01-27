Жители Челябинской области за год оформили кредиты наличными на 70 млрд рублей

Банки Челябинской области за 2025 год выдали 426,29 тыс. кредитов наличными на сумму более 70,74 млрд руб. Средний размер займа составил 166 тыс. руб., а средний срок – 28 месяцев, сообщает Объединенное кредитное бюро.

В декабре 2025 года в Челябинской области граждане оформили 40,3 тыс. наличных кредитов на 7,20 млрд руб., что на 2% и 15% больше, чем в ноябре. Средний чек такого займа составил 178 тыс. руб., а срок – 29 месяцев. Регион занял десятое место в рейтинге 50 субъектов РФ по объему кредитования наличными.

В целом по России по итогам 2025 года наблюдается максимальное за последние шесть лет снижение по выдаче кредитов наличными. Гражданам было выдано 18,23 млн займов на 3,37 трлн руб. Показатели по сравнению с 2024 годом снизились на 40% и 41% соответственно.

Ольга Воробьева