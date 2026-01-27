На сарапульца завели дело после выстрела в клиента кафе из сигнального пистолета

21-летний житель Сарапула в пьяном состоянии несколько раз выстрелил в посетителя кафе из сигнального пистолета. Он обвиняется в хулиганстве с применением оружия (ст. 213 УК). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Это произошло в местном кафе ночью в конце декабря. По версии следствия, фигурант поссорился с одним из посетителей. В ходе конфликта он достал охолощенный сигнальный пистолет и несколько раз выстрелил в пострадавшего.

Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По указанной статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.