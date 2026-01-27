Суд ужесточил наказание писателю-иноагенту Борису Акунину

Таганский суд Москвы ужесточил заочное наказание писателю Борису Акунину (Григорий Чхартишвили, объявлен в РФ иноагентом). Ему заменили заключение в колонии общего режима на отбывание срока в колонии строгого режима. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение апелляционной инстанции по второму делу писателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Отбывание срока в колонии строгого режима суд назначил на основании пункта «в» части 1 статьи 58 УК РФ. Срок остается прежним — 15 лет лишения свободы. Об ужесточении наказания просила прокуратура. Приговор был вынесен заочно, поскольку Борис Акунин (признан иноагентом) с 2014 года живет за границей.

Борису Акунину (объявлен иноагентом) в декабре 2023 года инкриминировали распространение фейков об армии и призывы к терроризму. В январе 2024 года писателя объявили в розыск, а через месяц заочно арестовали. В июле 2025 года суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы по статьям о содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК), публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК). В декабре суд назначил дополнительный год за нарушение порядка деятельности иноагента. Писатель вину не признает.