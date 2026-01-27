Фильм Бекмамбетова в США обошел «Аватар» с дебютными сборами $11,2 млн

В США научно-фантастический триллер Тимура Бекмамбетова «Милосердие» возглавил прокат по итогам уик-энда, опередив «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона, сообщает Variety. Картина господина Бекмамбетова собрала $11,2 млн в североамериканский премьерный уик-энд — этого хватило, чтобы прервать пятинедельное лидерство франшизы «Аватар». Проект господина Кэмерона опустился на вторую строчку с $7 млн.

Результат «Милосердия» оказался ниже ожиданий в $12 млн из-за мощного зимнего шторма, приведшего к закрытию кинотеатров в 37 штатах. Совокупные сборы по всем фильмам за выходные составили около $60 млн, что примерно на 9% меньше показателя аналогичного периода 2025 года. На международных рынках «Милосердие» заработало $11,6 млн в 80 странах, доведя мировые сборы до $22,8 млн.

Зрители и критики встретили фильм сдержанно: оценка CinemaScore составила «B-», рейтинг Rotten Tomatoes — 20%. Бюджет картины — $60 млн без учета глобального маркетинга. В фильме детектив в исполнении Криса Пратта предстает перед судом по обвинению в убийстве жены, а решение выносит ИИ-судья, роль которого исполнила Ребекка Фергюсон.

«Аватар: Пламя и пепел» за шесть недель собрал $378 млн в Северной Америке и $1,3 млрд по всему миру, однако уступает предыдущим частям франшизы по темпам. Анимационный хит Disney «Зверополис 2» сохранил третье место с $5,7 млн и общими сборами $401 млн в США и $1,7 млрд в мире.