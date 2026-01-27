Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правовое управление мэрии Перми перешло под контроль главы города

Руководство правовым управлением горадминистрации с 1 января 2026 года перешло к главе города Перми. Соответствующие изменения закреплены постановлением администрации. Как уточнили в мэрии Перми, до 1 января 2026 года общее руководство правовым управлением осуществлял руководитель аппарата администрации Перми.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоит отметить, что до сентября 2023 года правовое управление также находилось в прямом подчинении главы города. Однако мэр Перми Эдуард Соснин распределил эти полномочия между подчиненными, а теперь вернул обратно.