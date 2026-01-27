Ашинца оштрафовали на полмиллиона рублей за повреждение мемориала СВО

Ашинский городской суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, разбившему кувалдой мемориал участникам специальной военной операции. Ему назначен штраф 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в июле 2025 года горожанин, одетый в черную одежду, балаклаву и перчатку, пришел в парк культуры и отдыха имени П. А. Пилютова. Он разбил кувалдой защитное стекло и светодиодный экран, который транслировал фотографии погибших на СВО жителей Ашинского района. Сняв это на камеру, злоумышленник скрылся с места преступления.

Обвиняемый признал вину в содеянном и полностью возместил ущерб. Суд учел, что у него есть несовершеннолетний больной ребенок.

Суд признал горожанина виновным по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (причинение ущерба историко-культурному значению указанного объекта). Приговор вступило в законную силу.

