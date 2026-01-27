На ММК стартовал второй этап проекта «Культура БЕЗ Опасности»

В рамках масштабного проекта «Культура БЕЗ Опасности», реализуемого на Магнитогорском металлургическом комбинате и направленного на системное внедрение риск-ориентированного подхода в области охраны труда, состоялось очное обучение по второму модулю «Норма работ». В обучении, помимо линейных руководителей и руководителей среднего уровня, также приняли участие топ-менеджеры ММК. Они ознакомились с процессом выявления рисков и их управлением при выполнении работниками операций — тем, чем будут заниматься пилотные цеха ККЦ и ЛПЦ-5 в 2026 году в рамках второго этапа проекта.

«Комбинат находится в активной фазе качественных преобразований, выводящих культуру безопасности на новый уровень. Мы ведем масштабную работу по минимизации травматизма и совершенствованию систем охраны труда и промышленной безопасности. Те изменения, которые мы последовательно внедряем, напрямую связаны с нашей стратегической целью — создать по-настоящему безопасное и современное производство», — подчеркнул куратор проекта, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

К проекту «Культура БЕЗ Опасности» ММК приступил в октябре 2024 года совместно с международной компанией «Тэктис». Его стратегическая цель — достижение нулевого смертельного и тяжелого травматизма через внедрение риск-ориентированного подхода, который формирует у сотрудников навыки выявления и предотвращения потенциальных угроз. Важным элементом проекта стало создание Центра трансформации, в котором проводится обучение персонала, координируется внедрение новых инструментов безопасности, разрабатываются корректирующие мероприятия.

«Первый этап проекта „Норма территорий“ был успешно реализован в пилотных цехах — ККЦ и ЛПЦ-5. В нем приняли участие 186 линейных и топ-руководителей, 177 мастеров и 3256 рабочих. Были проведены сотни теоретических тренингов и практик по выявлению потенциальных опасностей на рабочих местах — „охоты на риски“. Сейчас к внедрению проекта подключились все основные цеха ММК. А пилотные цеха начали работу над следующим этапом — „Нормой работ“», — отметил директор проектов «Тэктис» Юрий Цику.

Второй модуль проекта «Культура БЕЗ Опасности» продлится до октября 2026 года. Затем начнется третий этап — «Норма учителя», в рамках которого предстоит разобрать существующие работы в цехах, проанализировать их описание в существующих документах. Его результатом должно стать создание понятных и емких алгоритмов выполнения работ вместо многостраничных регламентов и инструкций.

