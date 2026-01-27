Жителям Прикамья выплатили 170 тыс. рублей за информацию о нетрезвых водителях

За два года работы программы, инициированной минтербезом Прикамья, вознаграждение за информацию о нетрезвых водителях выплатили 34 жителям региона. Общая сумма выплат составила 170 тыс. руб. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на телеграм-канал «Пермский край».

Сообщения могут отправлять граждане старше 18 лет. Размер вознаграждения, в случае подтверждения информации, составляет 5 тыс. руб.

В 2025 году поступило 25 сообщений о нетрезвых водителях, из которых подтвердились 18, что позволило выплатить 90 тыс. руб. В 2024 году поступило 28 обращений, из которых подтвердилось 16, и выплаты составили 80 тыс. руб.