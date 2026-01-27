FT: Европа готова объявить о масштабном торговом соглашении с Индией

27 января Индия и ЕС объявят о заключении исторического соглашения, призванного снизить зависимость обеих сторон от США и Китая, сообщает Financial Times (FT). По данным газеты, введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на товары из Индии и ЕС «подтолкнули их к завершению переговоров, начатых почти два десятилетия назад».

Соглашение, заключенное во время визита в Индию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антонио Косты, «откроет рынки, устранит барьеры и укрепит важнейшие цепочки поставок в сфере чистых технологий, фармацевтики и полупроводников». Договоренности также позволят снизить пошлины на большую часть экспорта ЕС в Индию.

Сделку еще предстоит одобрить Европейскому парламенту и кабинету министров Индии. Сейчас Индиясохраняет пошлины, превышающие 100%, на экспортные товары ЕС, в частности, автомобили, алкогольные напитки и некоторые мясные продукты. Как уточняет FT, представителям Евросоюза пришлось пойти на уступки, а в соглашении содержится мало положений, касающихся экологических и трудовых стандартов.

Евросоюз — крупнейший торговый партнер Индии, объем двусторонней торговли по состоянию на март 2025 года, оценивался в $136 млрд. Переговоры о торговом соглашении были начаты в 2007 году, приостановлены в 2013-м и возобновлены в 2022 году.

Влад Никифоров