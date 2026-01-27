В некоторых школах Оренбуржья отменили занятия из-за морозов

В связи с резким понижением температуры в нескольких муниципалитетах Оренбургской области принято решение об отмене очных занятий в школах. Учебные заведения продолжают работу при любой температуре. Решение о посещении занятий остается за родителями, которые могут учитывать погодные условия и состояние здоровья детей при принятии такого решения

В Бузулуке 27 января отменены уроки для учеников 1-8 классов первой смены, обучение будет проходить в дистанционном формате. В Гае выходной объявлен для начальной школы (1-4 классы) в городе, а также для всех школьников (1-11 классы) в сельских поселениях округа. В Новотроицке отменены очные занятия для учащихся 1-8 классов, местная администрация рекомендовала дистанционное обучение, но решение о посещении школы оставила за родителями. В Сорочинске власти также допустили корректировку учебного процесса с учетом мнения родителей.

В Оренбургской области ромендуется не отправлять детей в школу при следующих температурах: –25С и ниже — для учеников 1-4 классов, –28С и ниже —— для 1-8 классов, –30С и ниже — для 1-11 классов.

