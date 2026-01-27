В Удмуртии грузовик врезался в здание ГАИ, задев пожарную и патрульную машины
Грузовик «Мерседес Бенц» врезался в пожарную машину «Урал», которая двигалась на вызов, после чего наехал на припаркованный патрульный автомобиль ДПС, ДТП произошло в поселке Игра вчера вечером. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.
По предварительным данным, 61-летний водитель грузовика, двигаясь на зеленый свет, не уступил дорогу пожарному автомобилю на перекрестке. Спецтранспорт под управлением 57-летнего шофера ехал по дороге с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.
Столкнувшись с пожарным автомобилем, «Мерседес Бенц» протаранил патрульную машину и врезался во входную группу регистрационно-экзаменационного отделения ГАИ.
В ДТП пострадали водитель грузовика и 45-летний пассажир «Урала», они доставлены в больницу. В патрульном автомобиле во время аварии сотрудников не было.