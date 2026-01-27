В отношении экс-оператора скандального дома престарелых введена процедура наблюдения

В отношении бывшего оператора пансионата для престарелых «Долголетие» — ООО «Долголетие» введена процедура наблюдения. Такое решение принял 21 января 2026 года Арбитражный суд Новосибирской области. Временным управляющим утвержден Александр Кобелев. Как указано в определении суда, общая сумма долгов ООО «Долголетие» составляет 8,2 млн руб.

Пансионат для престарелых, расположенный в поселке Протасы Пермского округа и управлявшийся ООО «Долголетие», оказался в центре скандала в конце октября 2024 года. СМИ сообщили о смерти двух пациентов пансионата. По мнению родственников, трагедия была вызвана плохими условиями и ненадлежащим уходом за пожилыми людьми. После того, как публикацию прочитали в СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Была задержана управляющая пермского пансионата Татьяна Цыцева.

Судебные приставы по решению суда приостановили работу частного пансионата для престарелых. Позже по аналогичным причинам был закрыт еще один пансионат сети — в Омске, где также обнаружили множество нарушений.