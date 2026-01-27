Мэрия Москвы изымает у экс-депутата Госдумы недвижимость для строительства жилья

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск департамента городского имущества об изъятии активов компании «Август». По информации «Ведомостей», речь идет о правах на участок в районе Измайлово, площадью 0,7 га и расположенных на нем четырех зданиях общей площадью 2210 кв. м. Компания «Август» на 51% принадлежит бизнесмену, экс-депутату Госдумы Александру Рязанову.

В материалах дела отмечается, что имущество изымается для реализации на этой площадке проекта по программе комплексного развития территорий (КРТ). Ранее мэрия Москвы внесла в нее участки на Сиреневом бульваре, Вольной и Никитинской улицах общей площадью 5,05 га. Там, как указано на сайте программы, планируется строительство 56 590 кв. м недвижимости, из которых 44 350 кв. м составит общественно-деловой центр, а остальное — жилье, в том числе по программе реновации.

В качестве компенсации за изъятое имущество ООО «Август» получит 229,7 млн руб. Отраслевые эксперты считают эту цену рыночной. Однако собственник участка и зданий пытается оспорить размер компенсации, вопрос о цене выкупа выделено в отдельное судопроизводство.

Влад Никифоров