В Красноярске выставят на продажу помещение бывшего военного госпиталя

Горсовет Красноярска внес изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026—2028 годы. Соответствующее решение было принято на сессии 27 января.

«Предлагаем дополнительно включить в прогнозный план приватизации муниципального имущества один объект — это нежилое помещение общей площадью 364 кв. м по ул. Малиновского, 32, способом приватизации — продажа имущества на аукционе»,— сообщила вице-мэр — руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений Евгения Горшкова. Рыночная стоимость помещения составляет 8,7 млн руб.

Речь идет о помещении бывшего госпиталя Минобороны РФ на первом этаже трехэтажного жилого дома. Дом был построен в 1913 году. Как уточнила госпожа Горшкова, он не относится к объектам культурного наследия.

По плану приватизации муниципального имущества в Красноярске в 2025 году было продано девять объектов и два земельных участка. Городская казна получила за них около 30 млн руб.

Валерий Лавский