Германия и Дания договорились создать энергетический хаб в Балтийском море

Германия и Дания на саммите стран Северного моря в Гамбурге заключили соглашение о создании и совместной эксплуатации энергетического хаба на острове Борнхольм в Балтийском море, передает агентство DPA. В переговорах участвовали министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе и министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Агаард.

На Борнхольме планируется разместить энергетический узел, предназначенный для передачи электроэнергии, вырабатываемой офшорными ветропарками в Балтийском море, в энергосистемы Германии и Дании. Стороны договорились совместно нести расходы на строительство и обслуживание необходимой инфраструктуры.

Кроме того, как отмечает DPA, министры энергетики Бельгии, Дании, Франции, Ирландии, Исландии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Великобритании подписали на саммите отдельное соглашение, направленное на развитие ветроэнергетики в регионе. Ожидается, что до 2030 года в эту сферу будет вложено порядка €9,5 млрд.