После задержания в Пензе закладчика в Московской области накрыли нарколабораторию

Начальник УМВД Пензенской области Павел Гаврилин отчитался об итогах работы ведомства в 2025 году. Среди прочего он рассказал о масштабном расследовании дела о незаконном обороте наркотиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

Правоохранители поймали в Пензе 20-летнего иностранца на «закладке» синтетических наркотиков. Через курьера удалось выйти на нарколабораторию в Московской области. Правоохранители изъяли больше 4 кг готового наркотика и свыше 15 кг прекурсоров.

Всего пензенское МВД пресекло за прошлый год 1,3 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, больше тысячи отнесли к тяжким и особо тяжким. 70% таких правонарушений связаны со сбытом.

Дарья Васенина