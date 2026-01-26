Аэропорт Шереметьево возобновил работу в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево принимает и выпускает российские и зарубежные рейсы по скорректированному расписанию. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

«Регистрация на рейсы, досмотр, пограничный и таможенный контроль, а также все предполетные и послеполетные формальности проходят в стандартном порядке согласно установленным регламентам»,— сообщила пресс-служба. Шереметьево опубликовал фотографии пассажирских терминалов, где видна «спокойная обстановка».

Расписание в аэропорту менялось из-за сбоя в системе бронирования «Леонардо». Он произошел днем 26 января из-за проблем на стороне компании-провайдера «Сирена Трэвел». Сбой затронул работу авиакомпаний «Аэрофлот», «Ямал», «Победа», Azur Air, АЛРОСА, Smartavia, «Уральские авиалинии» и других. Авиаперевозчики приостановили регистрацию пассажиров на рейсы, продажу билетов и дополнительных услуг. Из-за сбоя в системе бронирования «Леонардо» в Шереметьево с 15:00 до 19:00 мск было задержано 22 рейса, еще 18 отменено.