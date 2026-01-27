В 2025 году сократилось количество телефонных звонков от злоумышленников

По итогам 2025 года количество звонков от злоумышленников снизилось, следует из опроса “Ъ” мобильных операторов. В МТС отмечают, что в минувшем году ежемесячно блокировали 264 млн нежелательных звонков, что на 3% меньше, чем в 2024 году. По данным «Т-Мобайл», среднемесячное число звонков от мошенников составило 65 млн, что на 21% меньше, чем годом ранее. Там отмечают, что перелом в динамике произошел во второй половине года — с июля по декабрь фиксировалось устойчивое снижение фрода. В декабре показатель снизился на 39% по сравнению с результатом декабря 2024 года. В «Билайне» в январе 2026 года было распознано 17 млн потенциально опасных вызовов, тогда как годом ранее их было 28 млн. По данным «Мегафона», за девять месяцев 2025 года количество заблокированных звонков с подозрением на мошенничество сократилось на 47% относительно аналогичного периода предшествующего года.

Снижение мошеннической активности связано, в частности, с изменениями в законодательстве. Так, после введения ограничений на звонки в мессенджерах «мошенники лишились одного из самых конверсионных каналов коммуникации», отмечает руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов. По словам эксперта, сыграли роль и новые законы, в частности, «норма о “второй руке” помогает защитить деньги от мошенников, позволяя клиенту назначить доверенное лицо, которое будет подтверждать подозрительные операции».

Злоумышленникам становится сложнее и дороже дозваниваться до потенциальных жертв, поэтому они звонят меньше, но стремятся повысить эффективность атак, указывают в «Билайне». Прежде всего за счет проведения предварительной работы — рассылок по СМС и в мессенджерах, интернет-фишинга, а также используя новые, более изощренные схемы, с подделкой голоса, дипфейками. Мошенники «перешли от тактики массовых обзвонов к точечному социальному инжинирингу и сложным схемам с двумя и более звонками», отмечает директор центра продуктов телеком-технологий МТС Андрей Бийчук.

В 2026 году мобильные операторы ожидают, что количество нежелательных звонков будет сокращаться. Телефонное мошенничество перестанет быть основным инструментом обмана граждан, уступив место кибератакам с использованием фишинговых ресурсов и вредоносного ПО, считают в «Билайне». Впрочем, как считает Андрей Бийчук, злоумышленники «продолжат совершать обзвоны под предлогом дополнительного дохода и инвестиций, а также активнее начнут применять ИИ для изменения голоса, создания фейковых фото и видео».

Юлия Пославская