«Сибирь» обыграла «Торпедо» на последних 30 секундах матча КХЛ

ХК «Сибирь» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:2 (0:2, 1:0, 3:0).

В первом периоде «Сибирь» уступила сопернику со счетом 0:2. Во второй двадцатиминутке Сергей Широков отыграл одну шайбу. Одержать победу новосибирцам удалось на последней, 60-й минуте. Энди Андреофф, Архип Неколенко и Тимур Ахияров отправили сразу три шайбы в ворота нижегородцев за 29 секунд до окончания матча.

«Ребята молодцы, выстояли, они верили в то, что они делают. Когда сравняли счет, по лавке, по реакции было понятно, что готовы вырывать дополнительное очко даже в эти секунды», — прокомментировал итог встречи главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

По итогам 51 игры новосибирская команда занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету 48 очков. Следующий матч «Сибирь» проведет 29 января с минским «Динамо».

Александра Стрелкова