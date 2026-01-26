Российский буксир «Алатау» спас выпавшего за борт филиппинца

Российский спасательный буксир «Алатау» Тихоокеанского флота спас гражданина Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Филиппинец провел в воде около двух дней. Экипаж судна оказал спасенному необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья оценили как удовлетворительное, отметила пресс-служба.

Сам филиппинец рассказал, что состоял в экипаже танкера «С. Грейс». Он выпал за борт, когда работал на палубе. Спасенного гражданина Филиппин планируют доставить во Владивосток. После ему помогут вернуться на родину.